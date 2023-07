Ancelotti ct Brasile, Varriale: “Per me Spalletti è principale candidato a sostituirlo al Real”

Carlo Ancelotti sarà l'allenatore del Brasile a partire dalla Copa America 2024, che si giocherà tra giugno e luglio del prossimo anno negli Stati Uniti.

Carlo Ancelotti sarà l'allenatore del Brasile a partire dalla Copa America 2024, che si giocherà tra giugno e luglio del prossimo anno negli Stati Uniti. Il giornalista Enrico Varriale ha commentato la notizia su Twitter: “Coronamento ideale di una carriera straordinaria. Per me il principale candidato a sostituire Ancelotti al Real Madrid è Spalletti ma, per il bene del calcio italiano, sogno che la FIGC offra un incarico a Luciano. Io gli darei carta bianca su tutto il settore giovanile”.