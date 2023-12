Anche Lindstrom si unisce ai saluti: "In bocca al lupo fratello. Mostragli Elmas"

Chi ha esperienza nel campionato tedesco è Jesper Lindstrom, che si è unito al resto del Napoli ed ha voluto salutare il macedone con un post social.

