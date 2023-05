Anche Schweinsteiger si complimenta col Napoli: “Ben fatto, congratulazioni per lo scudetto”

Attraverso il proprio profilo Twitter, anche l'ex campione tedesco del Bayern Monaco Bastian Schweinsteiger si è complimentato con il Napoli per la vittoria del terzo scudetto: “Ben fatto Napoli. Congratulazioni per aver vinto lo scudetto”.

Well deserved @SSCNapoli! Congratulazioni on winning the Scudetto https://t.co/Is4OY7CAEy