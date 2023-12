Anche Zielinski saluta Elmas: "In bocca al lupo fratello, ci mancherai"

Lo spogliatoio azzurro ha salutato Ejif Elmas, diventato un nuovo giocatore del Lipsia.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Lo spogliatoio azzurro ha salutato Ejif Elmas, diventato un nuovo giocatore del Lipsia. Piotr Zielinski ha postato in una 'storia' Instagram una foto insieme al suo ormai ex compagno di squadra e il trofeo dello scudetto, scrivendo: "In bocca al lupo fratello, ci mancherai".