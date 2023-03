Argentina, Scaloni convocherà Simeone per le prossime due amichevoli

Il Cholito è così pronto a tornare in Nazionale. L'ultima chiamata a ottobre del 2020

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Bellissima notizia dall'Argentina. Secondo quanto riportato da Tyc Sports, il ct dell'Argentina, Scaloni, fresco Campione del Mondo, convocherà l'attaccante azzurro Giovanni Simeone per le prossime due amichevoli dell'albiceleste contro Panama e Curazao in programma a marzo. Il Cholito è così pronto a tornare in Nazionale. L'ultima chiamata a ottobre del 2020.