Auriemma: "A gennaio via chi vuole andare e acquisti subito pronti"

Il giornalista Raffaele Auriemma ha scritto un post sui social: "Oltre lo 0-4, è giusto che la squadra si renda conto che i contorni del gruppo non sono più quelli dello scorso anno. Tocca a loro dare di più, seguendo Mazzarri che si sta spaccando il cuore per restituire identità ai campioni d'Italia. Ma al mercato di gennaio bisognerà andare con le idee chiare: vendere chi vuole andare via, acquistare rinforzi pronti subito".