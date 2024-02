Auriemma a Mazzarri: "Osimhen? Non stare lì a valutare, mettilo titolare e basta!"

Walter Mazzarri in conferenza stampa oggi ha parlato anche di Victor Osimhen, appena rientrato dalla Coppa d'Africa.

Walter Mazzarri in conferenza stampa oggi ha parlato anche di Victor Osimhen, appena rientrato dalla Coppa d'Africa: "Con Osimhen mi sono sentito al telefono, come stava, c'è un contatto continuo, ora ci parlerò e vedremo se sarà disponibile per venire in panchina. Vediamo come sta dopo quei viaggi. Arriverà per l'allenamento del pomeriggio".

Raffaele Auriemma, giornalista, si rivolge proprio all'allenatore azzurro e alle sue dichiarazioni in merito al centravanti nigeriano: "Caro Mazzarri non stare lì a valutare, mettilo in campo dal primo minuto e basta!", scrive il collega su Twitter.