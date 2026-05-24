Auriemma: “Applauso più grande va ad ADL, in due anni nessuno ha investito come lui!”

vedi letture

Oggi sarà quasi sicuramente l'ultima partita sulla panchina azzurra di Antonio Conte in un giorno speciale per Aurelio De Laurentiis.

Ultima di campionato per il Napoli nella sfida delle 18 al Maradona contro l'Udinese, ma non solo. Sarà quasi sicuramente anche l'ultima partita sulla panchina azzurra di Antonio Conte in un giorno speciale per Aurelio De Laurentiis. Oggi, infatti, il presidente del Napoli compie oggi 77 anni.

Il giornalista Raffaele Auriemma commenta così sui propri account social: "Auguri presidente. Sono 77 anni portati benissimo nello spirito e nella mente, da festeggiare al Maradona. Oggi i tifosi saluteranno Antonio Conte, ma l'applauso più grande va ad Aurelio De Laurentiis: in due anni ha investito risorse come nessun altro club in Italia".