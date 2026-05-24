Auriemma: “Applauso più grande va ad ADL, in due anni nessuno ha investito come lui!”
Ultima di campionato per il Napoli nella sfida delle 18 al Maradona contro l'Udinese, ma non solo. Sarà quasi sicuramente anche l'ultima partita sulla panchina azzurra di Antonio Conte in un giorno speciale per Aurelio De Laurentiis. Oggi, infatti, il presidente del Napoli compie oggi 77 anni.
Il giornalista Raffaele Auriemma commenta così sui propri account social: "Auguri presidente. Sono 77 anni portati benissimo nello spirito e nella mente, da festeggiare al Maradona. Oggi i tifosi saluteranno Antonio Conte, ma l'applauso più grande va ad Aurelio De Laurentiis: in due anni ha investito risorse come nessun altro club in Italia".
Auguri presidente. Sono 77 anni portati benissimo nello spirito e nella mente, da festeggiare al #Maradona. Oggi i tifosi saluteranno #Conte, ma l'applauso più grande va a #DeLaurentiis: in due anni ha investito risorse come nessun altro club in Italia.https://t.co/z7iE5ff8C6— Raffaele Auriemma (@RafAuriemma) May 24, 2026
Serie A Enilive 2025-2026
|VS
|Napoli
|Udinese
Editore TC&C srl - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro