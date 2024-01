Auriemma: "C'è insoddisfazione perché si fa sempre lo stesso errore! Io ho apprezzato due cose"

Raffaele Auriemma, giornalista, si è espresso così all'indomani del successo del Napoli nel derby contro la Salernitana

Raffaele Auriemma, giornalista, si è espresso così all'indomani del successo del Napoli nel derby contro la Salernitana: "Leggo un po' dovunque insoddisfazione tra i tifosi azzurri per una vittoria stentata contro l'ultima in classifica. La ragione è sempre la stessa: voler comparare questa squadra a quella che ha stravinto un anno fa. Sbagliato. Questa è un'altra storia, in pejus, condizionata dalle scelte azzardate di De Laurentiis la scorsa estate.

Vittoria a parte, ieri ho apprezzato due cose 1) Il lavoro di Mazzarri che ha permesso al Napoli di avere una buona condizione fino al 100' minuto. 2) Uno spirito combattivo mai emerso fino a poco tempo fa. Quindi, accontentavi adesso, poi quando l'organico sarà di nuovo al completo e le gambe di tutti reggeranno fino alla fine, allora ci si potrà divertire anche quest'anno".