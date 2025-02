Auriemma: “Conte ha indicato la strada a squadra, club ed a chi fa domande inopportune”

vedi letture

Il giornalista Raffaele Auriemma ha commentato così su Facebook la conferenza stampa di Antonio Conte di ieri: "Io adoro Antonio Conte. Perchè è l'allenatore-uomo che tutte le società vorrebbero-dovrebbero avere.

Quando chiede alla squadra di infilare il paraocchi e continuare a marciare in vetta alla classifica, come ha fatto per più della metà di questo campionato. Quando indica alla società cosa serve davvero per crescere (infrastrutture, centro sportivo e stadio) ed al ds Manna come si migliora per fare un mercato performante anche a gennaio.

Ma soprattutto quando mette a posto chi fa domande inopportune, credendo di essere simpatico ed ergendosi da anni (non si comprende perchè) come il primo della classe. 'Cancelli tutto e rifaccia meglio la domanda': Napoli è storicamente una città che deve essere dominata, altrimenti si scatena l'anarchia a causa di uno sciagurato individualismo. Bravo mister, provi ad insegnare anche come si campa e come bisogna comportarsi da popolo unito, da gruppo affiatato che può vincere sempre. Nel calcio come nella vita".