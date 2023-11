Auriemma: "Il calo nella ripresa conferma dove bisogna intervenire"

Il giornalista Raffaele Auriemma ha commentato sui propri social l'esordio con vittoria del Napoli di Mazzarri.

Il giornalista Raffaele Auriemma ha commentato sui propri social l'esordio con vittoria del Napoli di Mazzarri: "Serviva Walter Mazzarri per rimettere in modo quel Napoli spentosi con Garcia in panchina. Il calo del secondo tempo è la conferma di quanto sia necessario intervenire sulla preparazione. Unica macchia della serata: il grave infortunio ad Olivera".