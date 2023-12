Auriemma: "La stagione non cambierà se ADL non farà queste due cose"

Il giornalista Raffaele Auriemma ha scritto un post sui social commentando il momento che sta vivendo in stagione la squadra azzurra

Il giornalista Raffaele Auriemma ha scritto un post sui social commentando il momento che sta vivendo in stagione la squadra azzurra: "Non so se per migliorare il Napoli dovrà fare uno o più acquisti, ma so che la stagione non potrà cambiare se De Laurentiis non farà due cose: prendere un dg di esperienza ed assentarsi fino a fine campionato per tenere i conti in ordine".