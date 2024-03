Auriemma: "Quando ADL si rivede in quelle scene, cosa pensa di se stesso?"

Il giornalista Raffaele Auriemma ha scritto un post sui social commentando il video ormai virale di De Laurentiis

Il giornalista Raffaele Auriemma ha scritto un post sui social commentando il video ormai virale di De Laurentiis prima del Barcellona che ferma Politano a Sky: "Quando il presidente De Laurentiis si rivede in questa scena, cosa pensa di se stesso? Conoscendolo bene sono certo che sarà quanto meno rammaricato per l’ennesima incomprensibile reazione. Almeno me lo auguro".