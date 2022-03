Auriemma: "Sono anni che ADL cerca partner, speriamo che possa essere la volta buona"

GIOVANILI PRIMAVERA, IL NAPOLI DEMOLISCE IL MILAN E SI RILANCIA: 3-0 IN 30’ E POI GARA IN CONTROLLO E' un vero e proprio show quello del Napoli Primavera nella sfida di campionato contro il Milan. I partenopei demoliscono i rossoneri con un netto 3-0 in appena meno di mezzora: al 6' la rete di Vergara, al 17' il raddoppio di Saco e al 29' il tris definitivo... E' un vero e proprio show quello del Napoli Primavera nella sfida di campionato contro il Milan. I partenopei demoliscono i rossoneri con un netto 3-0 in appena meno di mezzora: al 6' la rete di Vergara, al 17' il raddoppio di Saco e al 29' il tris definitivo... LE ALTRE DI A KALULU DECISIVO COL NAPOLI: IL MILAN VUOLE BLINDARLO CON AUMENTO D'INGAGGIO Pierre Kalulu è una delle belle sorprese della stagione del Milan e secondo quanto riportato da Tuttosport il club rossonero è pronto a blindarlo Pierre Kalulu è una delle belle sorprese della stagione del Milan e secondo quanto riportato da Tuttosport il club rossonero è pronto a blindarlo