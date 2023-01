Auriemma: "Tifosi non ossessionati dallo scudetto, accumulate delusioni per sistema poco credibile"

Auriemmma: "I tifosi non sono ossessionati dallo scudetto, hanno negli anni accumulato delusioni ed amarezze"

"Lo Scudetto è un po' la vostra ossessione, non la mia, si va sempre a finire lì", ha detto oggi Luciano Spalletti in conferenza alla vigilia del big match Inter-Napoli. Questo il commento su Twitter del giornalista Raffaele Auriemma: "I tifosi del Napoli non sono ossessionati dallo scudetto, hanno semplicemente accumulato delusioni ed amarezze perché negli anni scorsi non tutti hanno fatto “del loro meglio per rendere il sistema più credibile”.