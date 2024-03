Azzi: "Abolire le conferenze stampa è una mancanza di rispetto verso i tifosi"

Il giornalista di Repubblica Marco Azzi commenta sui social la decisione del Napoli di abolire le conferenze in campionato: "Mettiamo un po' d'ordine: troppa ignoranza (in materia...). Abolire le conferenze stampa è una mancanza di rispetto verso i tifosi, non nei confronti dei giornalisti. Personalmente non le ho mai amate: le virgolette tolgono spazio alla mia libertà di espressione e analisi".