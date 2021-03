Azzi: "Da Natale solo defaticanti e rifiniture, il lavoro di Gattuso è ingiudicabile"

Marco Azzi, giornalista de La Repubblica, ha commentato su Twitter il match vinto dal Napoli al Maradona contro il Bologna: "Le 19 partite in 64 giorni del Napoli sono una follia (l'equivalente d'un girone in 2 mesi) ed è stato ingiusto analizzarle singolarmente, ignorando il contesto e le tante assenze, che hanno pesato sul turnover. Il Bologna nel 2021 è a 12, ovvio che vada il doppio. Sono mancati contemporaneamente Osimhen e Mertens (e poi Lozano e Petagna), Manolas e Koulibaly, Demme e Fabian, perfino Ospina. Tutti in questa fase folle della stagione. Bisognerebbe fare una statua a Insigne, Politano, Zielinski, Di Lorenzo: è merito loro se la barca galleggia. Questo non significa "difendere" Gattuso, perché in una situazione simile il lavoro di un allenatore è per me ingiudicabile: l'ultima esercitazione tattica il Napoli se l'è potuta concedere nella sosta di Natale. Da allora solo defaticanti e rifiniture. Piaccia o no, questo è..."

