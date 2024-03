Azzi: “Orsato il migliore… per le squadre come il Torino che sporcano il gioco!”

Il giornalista di Repubblica Marco Azzi commenta sui social la gestione arbitrale di Orsato nel match tra Napoli e Torino

Il giornalista di Repubblica Marco Azzi commenta sui social la gestione arbitrale di Orsato nel match tra Napoli e Torino: "Per le squadre che amano sporcare le partite non esiste al mondo un arbitro migliore di #Orsato, ma il Napoli conferma i suoi limiti stagionali: tanta fatica per fare gol e incapacità di finire una gara senza subirne".