Azzi: "Sta passando un messaggio sbagliato, Garcia ci spieghi almeno perché"

Il giornalista di Repubblica Marco Azzi ha scritto un post sui social

Il giornalista di Repubblica Marco Azzi ha scritto un post sui social: "C'è una scaletta per le domande e la mia sarebbe stata la seguente, se l'amico Antonio Giordano non mi avesse preceduto. "Che ci fa questo Napoli al quinto posto?". Sta passando un messaggio secondo me sbagliato, che di più non si possa fare. Ma almeno Garcia spieghi perché...".