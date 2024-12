Azzi: "Stare in vetta ha frenato la crescita, ora Conte può sperimentare con serenità"

Due sconfitte in meno di una settimana per il Napoli contro la Lazio e tante polemiche sia dopo la Coppa Italia che dopo la gara di ieri sera che è costata il primato in classifica. A parlare del match è stato il giornalista di Repubblica Marco Azzi, che sul suo profilo X scrive:

"I 70 giorni in testa alla classifica hanno paradossalmente frenato la crescita del Napoli, costretto ad affrontare ogni gara con le pressioni di una finale e senza potersi permettere alcun tipo di esperimento. Ora Conte potrà se non altro lavorare con più serenità".

