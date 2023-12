Azzi: "Su Kvaratskhelia ormai è caccia all'uomo, ma è un danno anche per la Serie A"

Il giornalista di Repubblica Marco Azzi ha scritto un post sui social

Il giornalista di Repubblica Marco Azzi ha scritto un post sui social: "La caccia all'uomo e le provocazioni continue ai danni di Kvaratskhelia stanno diventando sistematiche, con l'uso ad hoc delle 5 sostituzioni da parte degli allenatori avversari e la connivenza degli arbitri. Non è un danno solo per il Napoli, ma per lo spettacolo della Serie A".