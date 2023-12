Azzi sul gol annullato: "Arbitri non conoscono regolamento, perchè sparare addosso al Napoli?"

Marco Azzi, firma di Repubblica, scrive su X in merito agli errori arbitrali in Napoli-Frosinone

Marco Azzi, firma di Repubblica, scrive su X in merito agli errori arbitrali in Napoli-Frosinone: "L'arbitro Abisso e il suo collega al Var (Di Martino) hanno dimostrato di non conoscere il regolamento e hanno commesso un grave errore tecnico, annullando ieri sera il gol di Simeone. Il Napoli in questo periodo è già di suo come la Croce Rossa, perché sparargli pure addosso?"