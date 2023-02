Azzi sulla multa per i cori: "Che senso hanno gli ispettori federali se il tariffario è automatico?"

Il giornalista di Repubblica Marco Azzi ha scritto un post sui social

Il giornalista di Repubblica Marco Azzi ha scritto un post sui social commentando i 10mila euro di multa ai tifosi dello Spezia per i vergognosi cori: "A Milano scambiano i cori per Kim in ululati contro Lukaku, a La Spezia fanno punire 90' di vergogna con la solita multa da 10 mila euro. Che senso ha mandare ancora in giro gli ispettori federali, se il tariffario per i cori razzisti è diventato automatico?".