Azzi: "Troppa autostima può degenerare in presunzione: lezione per il Napoli"

"La trappola di Sarri era fin troppo leggibile".

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Marco Azzi, giornalista di Repubblica, ha commentato su Twitter il primo ko del Napoli di Garcia contro la Lazio di Sarri: "Troppa autostima può degenerare in presunzione: è questa la lezione per il Napoli. Non c'era motivo di attaccare a pieno organico e giocare sempre a mille all'ora, senza conservare la benzina necessaria per la ripresa. La trappola di Sarri era fin troppo leggibile".