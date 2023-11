Azzi: "Un'altra parata di Ultrà tedeschi a Napoli. I cortei non devono essere autorizzati?"

"Il precedente di marzo - con le stesse modalità - per l'arrivo dell'Eintracht non è servito da lezione".

Come già successe a marzo in occasione della sfida in Champions League tra Napoli ed Eintracht Francoforte, gravi disordini sono avvenuti in centro dopo un corteo degli Ultras dell'Union Berlino. Marco Azzi, giornalista di Repubblica, scrive su Twitter: "Un'altra parata di ultrà tedeschi per le strade di Napoli, mirata a provocare una reazione da parte dei loro rivali. Il precedente di marzo - con le stesse modalità - per l'arrivo dell'Eintracht non è servito da lezione. I cortei non devono essere autorizzati?".