Azzi: “Vincere aiuta a vincere e il Napoli ha dimostrato di saperlo mantenendo ordine e lucidità”

Marco Azzi, giornalista di Repubblica, ha espresso il proprio giudizio sul Napoli tramite Twitter: “Vincere aiuta a vincere e il Napoli stasera ha dimostrato di saperlo, mantenendo ordine e lucidità in ogni momento della gara. I gol (stupendo quello di Insigne) sono arrivati tardi, ma solo per caso. Ottima notizia per Spalletti il recupero di Mertens e Demme”.