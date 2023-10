Bargiggia attacca Garcia: "Il suo calcio troppo povero e scolastico. Follia il cambio di Osimhen"

Il giornalista Paolo Bargiggia è un fiume in piena su Twitter contro Rudi Garcia dopo il ko del Napoli al Maradona contro la Fiorentina.

Il giornalista Paolo Bargiggia è un fiume in piena su Twitter contro Rudi Garcia dopo il ko del Napoli al Maradona contro la Fiorentina: "Inutile girarci intorno: il calcio di Garcia è troppo povero e scolastico. Se non hai Kim e in più fai abbassare la squadra in quel modo perché non giochi col possesso e stai lungo la frittata è fatta. L'ennesima sostituzione di Osimhen: follia!".