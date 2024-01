Bargiggia critico: "Umiliazione che fa male ai tifosi del Napoli, esterrefatti per le scelte di ADL"

Il giornalista Paolo Bargiggia ha criticato su X la prestazione del Napoli all'Olimpico contro la Lazio, puntando il dito nei confronti del mercato azzurro.

Il giornalista Paolo Bargiggia ha criticato su X la prestazione del Napoli all'Olimpico contro la Lazio, puntando il dito nei confronti del mercato azzurro: "Continua la campagna di ridimensionamento del Napoli. Lo scorso anno vinceva e dominava giocando in modo spettacolare; adesso gioca come una provinciale al punto tale da non riuscire a fare nemmeno un tiro in porta. È l'umiliazione che fa male ai suoi tifosi, esterrefatti per le scelte estive, ma anche quelle attuali sul mercato, di Aurelio De Laurentiis".

