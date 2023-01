Bargiggia: “La Juve ha un altro problema e deve fare di tutto per prendere Giuntoli”

Il giornalista Paolo Bargiggia ha scritto un post sui suoi canali social

Il giornalista Paolo Bargiggia ha scritto un post sui suoi canali social: “Un altro tema preoccupante per il futuro della Juventus è che adesso non c'è nessun dirigente capace ed indipendente in grado di giudicare il lavoro di Allegri. Non lo è certo Cherubini che di Allegri è emanazione e amico. Va fatto di tutto per provare a prendere Giuntoli”.