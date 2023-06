Bargiggia: "Telenovela Napoli, rallenta Sousa con Garcia in risalita"

Così scrive su Twitter Paolo Bargiggia, in merito alle voci di un arrivo ormai prossimo sulla panchina del Napoli di Aurelio De Laurentiis.

Telenovela panchina del Napoli. Così scrive su Twitter Paolo Bargiggia, in merito alle voci di un arrivo ormai prossimo sulla panchina del Napoli di Aurelio De Laurentiis. "A sorpresa sta rallentando anche Paulo Sousa che adesso è ancora in corsa ma con Garcia in risalita. Senza coinvolgere Giuntoli per Aurelio De Laurentiis è un po' più dura".