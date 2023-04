Beccantini punge Allegri: "Perchè la Juve sta sempre tutta indietro?"

Il noto giornalista Roberto Beccantini torna sulla sconfitta della Juventus con la Lazio.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Il noto giornalista Roberto Beccantini torna sulla sconfitta della Juventus con la Lazio. Lo fa tramite un post nel quale sottilinea come il pareggio poteva essere un risultato giusto: "Un 2-2 non sarebbe stato iniquo, ma siamo sempre lì: per un’ora, Lazio avanti tutta e Juventus tutta indietro.

Por qué? Sarri ha una certa idea di calcio, Allegri un’altra.

All’andata e in coppa, aspettando e ripartendo, si era imposta Madama: 3-0 e 1-0. Questa volta, c’è stato un episodio (la rete di Milinkovic-Savic, da annullare) e c’è stata una partita."