Bellinazzo: "La Juve ha già scontato le violazioni, il Napoli conquisti il Mondiale sul campo"

Marco Bellinazzo, giornalista de Il Sole24ore, ha parlato su X del possibile ricorso del Napoli contro la Juventus per la partecipazione al prossimo Mondiale per Club: "La Juventus ha tecnicamente scontato con l'assenza dalle Coppe in questa stagione le violazioni sanzionate in ambito Figc e Uefa e perciò può aspirare legittimamente al Mondiale per Club con i punteggi acquisiti negli anni precedenti. La FIFA non poteva che ribadire ciò.

Il Napoli ha la possibilità di raggiungere questo traguardo battendo il Barcellona e vincendo almeno una delle due gare dei quarti, anche senza approdare in semifinale. Difficile, ma non impossibile. Gli obiettivi sportivi è sempre bene conquistarli sul campo...".