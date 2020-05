Bellinazzo: "Protocollo ipergarantista, ai club ora può convenire non riprendere"

Marco Bellinazzo, firma de 'Il Sole 24 Ore', esprime i suoi dubbi sulla ripresa del campionato con un messaggio su Twitter: "I rilievi dei club sull'ipergarantista protocollo sanitario Cts-Figc palesano che, al di là dei voti in Lega, a gran parte della Serie A tra congelamento della classifica, risparmi sugli ingaggi e possibilità di incassare i diritti tv in caso di stop conviene non riprendere.

Nessuno vuole assumersi la responsabilità politica e legale di decidere. Prevalgono strategia del rimpiattino e tattica dell'orticello. E per i pochi club danneggiati c'è già l'iter dei ricorsi nel Dl rilancio. In Francia e Germania il Governo non ha avuto paura di decidere".