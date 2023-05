Bellissima dedica di Politano alla figlia Giselle: "Con te in braccio non esiste sconfitta"

Dopo la sconfitta di oggi, l'esterno azzurro ha dedicato un bellissimo messaggio per la figlioletta Giselle su Instagram.

Matteo Politano è tornato in campo, dopo l'infortunio, nella gara persa dal Napoli a Monza. Dopo la sconfitta di oggi, l'esterno azzurro ha dedicato un bellissimo messaggio per la figlioletta Giselle su Instagram: "Perdere non fa mai piacere, anche a obiettivo raggiunto. In ogni caso, con te in braccio non esiste sconfitta".