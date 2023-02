Biasin: "Che gli vuoi dire al Napoli? Zero problemi anche dopo la Champions"

Il giornalista di Libero Fabrizio Biasin ha scritto un post sui social

Il giornalista di Libero Fabrizio Biasin ha scritto un post sui social: "La partita dopo l'impegno in Champions, in genere, è una sofferenza per tutti. Il Napoli ha avuto zero problemi contro una squadra, l'Empoli, che ha creato fastidio a tutti. E in 10 contro 11 ha sofferto anche meno. E cosa gli vuoi dire, bravissimi".