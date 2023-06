Biasin: "Offerta da 30mln per Koulibaly dall'Arabia? Ecco cosa farei al posto suo"

Sirene arabe per Kalidou Koulibaly, il difensore del Chelsea ed ex Napoli è tentato da una mega offerta dell'Al Hilal.

Sirene arabe per Kalidou Koulibaly, il difensore del Chelsea ed ex Napoli è tentato da una mega offerta dell'Al Hilal. Il giornalista Fabrizio Biasin commenta con ironia su Twitter: "L’Al Hilal offre un triennale da 30 milioni a stagione a Koulibaly per 90 milioni totali (Sky). Io al posto del buon Kalidou non mi farei prendere dalla fretta e ci penserei ben… DATEMI IMMEDIATAMENTE UNA PENNA!".