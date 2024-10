Foto Bruno Fernandes riceve la maglia di McTominay: "Il nome che ha conquistato il cuore di Napoli"

vedi letture

Regalo speciale per Bruno Fernandes da parte di Scott McTominay. Dopo essersi sfidati in Nations League in Scozia-Portogallo, il centrocampista azzurro ha donato al portoghese una sua maglietta del Napoli. Il fantasista del Manchester United, ex compagno di squadra di McTominay, ha postato sui social la foto accompagnata da questo messaggio: "Il nome che ha conquistato il cuore di Napoli”. Di seguito lo scatto.