Burioni attacca Ronaldo: "Benvenuto nel team virologi, sarà utilissimo nella prossima partitella contro gli oculisti"

Il prof. Roberto Burioni, noto virologo in prima linea nella lotta al Coronavirus, ha pubblicamente criticato Cristiano Ronaldo per i suoi commenti di qualche ora fa (poi cancellati) sull'inutilità dei tamponi. Il medico scrive così sul proprio account Twitter: "Do il benvenuto nella nutrita schiera dei virologi al collega Cristiano Ronaldo. Sarà utilissimo nella prossima partitella contro gli oculisti".

