Cagliari, Caprile: "È sempre speciale ritornare al Maradona. Sul risultato..."

Elia Caprile, portiere del Cagliari trasferitosi dagli azzurri proprio in questa finestra di mercato, ha commentato sul suo profilo Instagram la sconfitta in trasferta contro il Napoli: "Ritornare al Maradona è sempre speciale… Peccato per il risultato, ma ci teniamo la bella prestazione e pronti subito per la prossima".

Di seguito il post.