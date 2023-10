Calcioscommesse, Corona annuncia: "Presto svelerò un nuovo nome, gioca nella Roma"

"Svelerò un nuovo nome, gioca nella Roma" ha annunciato il noto paparazzo sui propri canali social, facendo tremare i tifosi della squadra giallorossa.





Dopo aver scoperchiato il "vaso di Pandora", Fabrizio Corona è intervenuto a sui propri canali social annunciando nuovi personaggi coinvolti nella vicenda scommesse, dopo le indagini aperte su Zaniolo, Fagioli e Tonali.

