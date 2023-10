Capitan Di Lorenzo: “Che bello tornare alla vittoria! Adesso testa a martedì”

Il capitano azzurro, al termine della partita, si è così espresso sui social

Viene sorpreso dal mancato intervento di Rrahmani e finisce per fare una brutta figura sulla rete del Verona. Unica macchia di Giovanni Di Lorenzo contro il Verona in una gara sufficiente, in cui per 30 minuti si adatta bene anche a sinistra. Il capitano azzurro, al termine della partita, si è così espresso sui social: “Che bello tornare alla vittoria! Adesso testa a martedì”.