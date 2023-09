Capitan Di Lorenzo stringe i ranghi: "Uniti anche nelle sconfitte"

Amara sconfitta in campionato per il Napoli, che cade per la prima volta in stagione perdendo 2-1 al Maradona contro la Lazio.

Amara sconfitta in campionato per il Napoli, che cade per la prima volta in stagione perdendo 2-1 al Maradona contro la Lazio. Il capitano dei campioni d'Italia Giovanni Di Lorenzo prova a stringere i ranghi in vista dei prossimi impegni degli azzurri, scrivendo in un post su Instagram: "Uniti anche nelle sconfitte".