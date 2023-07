Caprile a Empoli via Napoli. Bari lo ringrazia, lui risponde: "Anno meraviglioso, popolo straordinario"

Come già noto, Elia Caprile è un nuovo giocatore del Napoli che lo ha ceduto in prestito all'Empoli

Come già noto, Elia Caprile è un nuovo giocatore del Napoli che lo ha ceduto in prestito all'Empoli, dove è arrivato dopo una straordinaria stagione al Bari, che - attraverso i propri canali ufficiali - ha così salutato il suo ormai ex numero 1: "SSC Bari rende noto di aver trovato l'accordo con l'SSC Napoli per la cessione a titolo definitivo delle prestazioni sportive del portiere classe '01 Elia Caprile. Al nostro Elia un sentito ringraziamento per questa incredibile stagione, insieme all'augurio di un futuro denso di soddisfazioni, in campo e fuori.

Grazie 'Eli', ti auguriamo il meglio!".

E sempre attraverso i canali ufficiali del club, questo il saluto dell'estremo difensore: "Un anno meraviglioso, un popolo straordinario. Ringrazio il Presidente De Laurentiis, il Direttore, tutta la Società, il Mister e tutti i miei compagni. Abbiamo sorpreso tutti, ci siamo tolti grandi soddisfazioni, abbiamo gioito, abbiamo pianto, ma sempre insieme e insieme siamo cresciuti. Grazie Bari".