Capuano dopo aver visto il video: "Confermo, ADL ha aggredito un cameraman!"

Il giornalista di Radio24 Giovanni Capuano dopo aver visto il video per intero di De Laurentiis contro Sky commenta sui social

TuttoNapoli.net

Il giornalista di Radio24 Giovanni Capuano dopo aver visto il video per intero del presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis contro Sky alla vigilia del match contro il Barcellona commenta sui social: "L'avevo definita aggressione di De Laurentiis a un cameraman. Mi avete detto che non era vero e mi è pure venuto il dubbio. Invece no. E' stata un'aggressione a un cameraman".