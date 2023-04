Capuano: "Il Var ha dormito anche a Milano", e mostra foto di un rigore negato al Milan

Il giornalista di Radio 24 Giovanni Capuano ha scritto un post sui social spiegando che per lui c'era anche un rigore a Milano per il Milan

TuttoNapoli.net

Il giornalista di Radio 24 Giovanni Capuano ha scritto un post sui social spiegando che per lui c'era anche un rigore a Milano per il Milan: "Il Var ha dormito sia a San Siro che al Maradona. Inspiegabile e inaccettabile in un quarto di finale di Champions League, ma non c'è nessuno che possa dire di essere stato solo sfavorito nei 180 minuti".