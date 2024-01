Capuano ironizza, Varriale lo demolisce: “Si può patteggiare come fatto dal club a te caro!”

Giovanni Capuano, giornalista di Radio 24 e Panorama, ha condiviso su Twitter la notizia secondo cui Aurelio De Laurentiis è indagato per falso in bilancio

Giovanni Capuano, giornalista di Radio 24 e Panorama, ha condiviso su Twitter la notizia secondo cui Aurelio De Laurentiis è indagato per falso in bilancio dalla Procura di Roma in merito all'affare Osimhen, facendo ironia: "Nel frattempo mi pare doveroso interrogarsi su cosa rischia la Juventus".

Il collega Enrico Varriale gli ha risposto per le rime: "Giovannino,dovresti sapere che sul piano sportivo la vicenda Osimhen è già stata affrontata e chiusa. Se si riaprisse si potrebbe sempre patteggiare. 70 mila euro può essere una cifra congrua, viste le precedenti decisioni sul club che ti è caro e al principio di proporzionalità".