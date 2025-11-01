Capuano: "Napoli brutto e non è una novità: in casa aveva sempre vinto ma mai convinto"

Giovanni Capuano, giornalista di Panorama, tramite un tweet sul suo profilo X ha commentato la partita dello Stadio Maradona tra Napoli e Como, terminata sul risultato di 0-0. Di seguito le sue dichiarazioni: "Brutta prestazione e buon punto per il Napoli contro il Como.

Partita piatta, senza grossi lampi e Conte salvato dal secondo rigore consecutivo parato da Milinkovic Savic. Che il Napoli stenti non è una novità. Fin qui al Maradona aveva sempre vinto ma mai in maniera lineare e convincente".