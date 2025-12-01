Capuano punge: "Neres simbolo della rosa lunga e mal utilizzata per tre mesi"

Giovanni Capuano, giornalista di Panorama, sul suo profilo X a seguito di Roma-Napoli 0-1 ha fatto alcune considerazioni sulla gestione della rosa da parte di Antonio Conte: "Neres prima della sosta nazionali di novembre aveva trascorso più tempo in panchina (11 partite su 15 non titolare) che in campo. Poi 'riscoperto' e diventato fondamentale: 3 volte dall'inizio, 3 gol pesantissimi e ottime prestazioni. Si può dire che è il simbolo della rosa lunga, profonda e per tre mesi mal utilizzata dal Napoli?".

Sul contatto Rrahmani-Koné dopo il quale gli azzurri hanno trovato il gol vittoria: "Rrahmani tocca il pallone con la punta del piede. E in ogni caso andrebbe apprezzata la posizione perfetta e in totale controllo di #Massa, ma fa comodo imbastire un’altra polemica".