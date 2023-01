Capuano sul rigore sbagliato da Politano: "Era inesistente". I tifosi del Napoli insorgono

Polemiche sui social per il rigore, tra l'altro sbagliato da Politano, concesso da Abisso agli azzurri nei primi minuti di Sampdoria-Napoli.

Polemiche sui social per il rigore, tra l'altro sbagliato da Politano, concesso da Abisso agli azzurri nei primi minuti di Sampdoria-Napoli. Il giornalista Giovanni Capuano ha commentato l'episodio su Twitter: "Il rigore per il Napoli era semplicemente inesistente". Pronta la replica da parte dei tifosi azzurri, che hanno così risposto sul social: "Cambia sport, è meglio"; "Lei è un tifoso della Juventus"; "E sul secondo rigore non dice nulla?"; "C'erano entramnbi i rigori".