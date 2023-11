Catenaccio Juve, Varriale: “Non si vedeva dal Padova di Rocco. Se questa è la seconda d’Italia…”

Il giornalista Enrico Varriale ha commentato la vittoria della Juventus contro la Fiorentina su Twitter.

Il giornalista Enrico Varriale ha commentato la vittoria della Juventus contro la Fiorentina su Twitter: "Un catenaccio che non si vedeva dai tempi del Padova di Rocco vale 3 punti d'oro per la Juventus. Fiorentina generosa ma confusionaria e sfortunata. Se conta solo la vittoria Allegri ha ragione, ma se questa è la seconda in serie A per il nostro calcio c'è poco futuro".